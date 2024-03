La Ligue 1 passa da Uber Eats a McDonald’s | che verserà 90 milioni in 3 anni

(Di giovedì 21 marzo 2024) La1 diventa: l’azienda americana pagherà 90di euro in treall’Lfp (de Football Professionnel), che gestisce l’organizzazione di1 e2.1 abbandonae si affida aSecondo quanto riportato da L’Equipe: Il consiglio di amministrazione della Lfp ha scelto, famosa catena di fast food americana, per sostituiredalla prossima stagione. Come è stato annunciato,pagherà 30di euro all’anno. Rispetto al precedente “accordo”, gli importi sono quasi raddoppiati, perché...

Fabian Ruiz: “Ho recuperato bene dall’infortunio. Su Luis Enrique…” - Visualizzazioni: 204 Il centrocampista del PSG Fabian Ruiz ha parlato ai microfoni di Mundo Deportivo. Di seguito le sue parole. Le parole di Fabian Ruiz “Onestamente mi sento molto bene, sono fiducio ...calciostyle

Coupe de France, guerra aperta in Francia per il trofeo - Visualizzazioni: 134 La Francia si prepara dopo la sosta ad un tour de force importante Non solo la Ligue 1 nei pensieri dei sostenitori transalpini ma anche la Coupe de France tiene banco. Si partirà ...calciostyle

L’Equipe svela la classifica degli stipendi mensili della Ligue 1: Mbappé imbarazzante, Skriniar davanti a Donnarumma - un altro nerazzurro adesso passato all’Olimpique. Come sottolinea proprio L’Equipe, il suo stipendio è spropositato rispetto al rendimento in campo: l’argentino da fine novembre ad oggi ha giocato ...ilfattoquotidiano