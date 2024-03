La “Legge Wenger” del fuorigioco è già in fase di sperimentazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) 2024-03-19 16:27:16 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: Arseneha nominato per il momento quello non ufficiale cambiando la regola del. L’allenatore francese e attuale responsabile dello sviluppo calcistico della FIFA vuole privilegiare il gioco offensivo e ritiene che la regola attuale si concentri sul difensore e mai sull’attaccante. Due anni fa, in quegli incontri organizzati dai diversi gruppi di interesse del calcio mondiale,dare una svolta all’attualesul tavolo. Come ogni cambiamento nel mondo del calcio, prima di prendere la decisione finalevengono effettuati test e test per verificare se la modifica è accettabile e compatibile con il calcio. Questo è ciò che sta accadendo con la cosiddetta ...

Ifab: verso l’ok nel 2025 il nuovo fuorigioco “Wenger” - Rivoluzione in arrivo nel calcio. Come si Legge su “Sportmediaset” l’Ifab ha infatti autorizzato dal 2021 la sperimentazione di una nuova regola per cui un giocatore sarebbe considerato in fuorigioco ...ilovepalermocalcio

IFAB, novità sul fuorigioco In autunno si discuterà la Legge Wenger - L'IFAB discuterà la Legge Wenger nel prossimo autunno. Il Corriere dello Sport ricorda di cosa si tratta: "Punta a far ritenere determinante l'ultima e non più la prima parte del corpo dell'attaccante ...tuttojuve

FIFA - Pronto l'ok per una nuova regola del fuorigioco promossa da Wenger, ma si attende l'assemblea dell'Ifab nel 2025 - Presto una nuova rivoluzione nel mondo del calcio. L'Ifab ha infatti autorizzato dal 2021 la sperimentazione di una nuova regola per cui un giocatore sarebbe considerato in fuorigioco solo se si trova ...napolimagazine