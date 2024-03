La foto di Meloni nascosta nella giacca in prima sul Wsj

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ladella premier Giorgiache ieri in aula si è coperta la testa con laè apparsa oggi inpagina sul Wall Street Journal, accompagnata dalla frase che il leader dei Verdi Angelo Bonelli le aveva appena rivolto: "Don't Look at Me With Your Disturbing Eyes", non mi guardi con quegli occhi inquietanti. Su quello scatto è tornata la stessache ha ironizzato sui social: "Noto lo scalpore di diversi esponenti dell'opposizione perché alle parole del leader dei Verdi Bonelli ho risposto coprendomi ironicamente il volto per non destare ansietà al collega". Nel post, la premier si è poi "scusata con il collega e con chiunque altro possa eventualmente sentirsi intimorito".