La foto dell' incidente di Marrese | il messaggio di Bardi dopo la paura

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024)per Piero, presidentea provincia di Matera e candidato in pectore del campo largo alle prossime elezioni regionali in Basilicata.è rimasto coinvolto in unstradale nella notte mentre stava rientrando a casa. All'altezza di Montalbano Jonico, la macchina del politico lucano ha sbandato ed è uscita di strada. Era a bordo di una Bmw, guidata da un autista, che per cause da accertare è uscita di strada all'una sulla strada statale 407 Basentana al km 99. Alla guidaa vettura ci sarebbe stato un autista che è rimasto illeso, così come. Meno fortunato il sindaco di Montalbano Jonico Giuseppe Antonio Di Sanzo che, nello schianto, si è fratturato una spalla. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati e medicati ...