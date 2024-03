La Formula 4 Brasil avrà la diretta TV in lingua italiana dalla stagione 2024

(Di giovedì 21 marzo 2024) L’attesa sta per finire: la BRB, la terzadella categoria, inizierà questa settimana e per la prima volta le gare potranno essere seguite inTV anche con il commento in. Il palcoscenico dell’inizio del campionato delè lo stesso dove si è disputata la prima gara … L'articolo proviene da Sport in TV.

Robson Trevisol representa Xanxerê em Fórmula Truck no Uruguai - Robson Luiz Trevizol, residente de Xanxerê, está rumo ao Uruguai, onde competirá na emocionante categoria de Fórmula Truck. Com sua equipe já instalada no ...lancenoticias.br

GALLERY | Lazio in Brasile: Enrico Lotito a cena con Silas e Careca - Continua l'avventura della Lazio in Brasile. Da qualche giorno è arrivata una delegazione biancoceleste nel paese per seguire la Lazio Cup Sub-20, un torneo organizzato per i ...lalaziosiamonoi

Buon compleanno Ayrton - FOTO GALLERY - Proprio oggi, 21 marzo 2024, il mito Brasiliano avrebbe compiuto 64 anni. Ecco la sua storia, dagli inizi sui kart al tragico incidente al Tamburello ...quattroruote