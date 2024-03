La figlia di Sinead O’Connor canta Nothing Compares 2 U in onore della madre video

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 21 marzo 2024) Quelladinon è stata una semplice esibizione: sono stati minuti di raccoglimento. Il concerto tributo Sinéad & Shane At Carnegie Hall si è tenuto mercoledì 20 marzo a New York, con al centro la memoria di due grandi vociscena irlandese: la già nominatae il compianto frontman dei Pogues, Shane MacGowan. Ladi2 U Verso la fine dello show, in scaletta c’era una suite di brani iconici per concludere la serata con un ultimo saluto. Tra le canzonisetlist era presente2 U, il grande classico ...