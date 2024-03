La figlia dell’ex Miss Italia Nadia Bengala finisce nei guai | in tribunale per rapina e lesioni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 21 marzo 2024) Diana Schivardi,, è accusata di tentataimpropria, tentato furto aggravato eaggravate. A darne notizia è Repubblica Roma. Il 16 agosto 2023 la 28enne era stata arrestata dopo aver rubato vestiti in un centro commerciale ora u nuovoo giudiziario la coinvolge. La giovane, in evidente stato di alterazione, ha puntato un auto parcheggiata in via Tronfale, in una stazione di servizio Q8. Allontanata dal benzinaio è tornata sul posto stavolta puntando una Toyota con all’interno un mazzo di chiavi. Bloccata da un 50enne la giovane reagisce prendendo il malcapitato a pugni e calci spedendolo così in codice giallo al pronto soccorso. Non contenta la 28enne ha poi danneggiato la ...