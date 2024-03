La felicità secondo Allevi | Tredici globuli bianchi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) ". Una botta di", racconta Giovanni, il pianista geniale, 55 anni da compiere il 9 aprile e gli ultimi due mangiati dal mieloma multiplo, un tumore raro del midollo osseo. Lo racconta a seimila studenti che riempiono il Forum di Assago per la Giornata della. La sua passa attraverso "un piccolo viaggio nell’inferno", avverte, perché la carrellata d’immagini che l’ha introdotto, concerti, interviste, rappresenta la sua vita prima che "una malattia terribile spazzasse via tutto". E quello che vuol raccontare, "l’ultimo giorno della mia vita recente in cui sono stato immensamente felice", deve necessariamente esser preceduto dal resoconto di "alcune fasi di tipo medico". Tipo: "Mi dicono che devo fare una decina di punture sulla pancia". ...