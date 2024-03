La Federcalcio spagnola fa piazza pulita | licenziati i consulenti legali

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 21 marzo 2024) Stanno continuando le indagini da parte dell’Unità Centrale Operativa (Uco) della Guardia Civile; al centro della questione, il contratto sottoscritto nel 2019 dalla(Rfef) per ospitare la Supercoppa in Arabia Saudita con un valore complessivo di 240 milioni di euro. Nella giornata di ieri ci sono stati 7 arresti perquisizioni in undici abitazioni, tra cui quella di Luis Rubiales, in viaggio fuori dalla Spagna. Spagna, lainizia i licenziamenti Come riportato da Marca: Oggi sono continuate le indagini. La Rfef, guidata da Pedro Rocha ad interim, ha deciso di licenziare alcuni collaboratori della. Tra questi, Tomás González Cueto, consulente legale della Rfef, e Antonio Ramón Caravaca, avvocato e amministratore della società immobiliare accusato di ...