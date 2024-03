La farmacista | | Ho prestato i primi soccorsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 21 marzo 2024) "Stavamo lavorando quando abbiamo sentito delle urla provenire dal parcheggio e dopo poco un uomo con la tuta da imbianchino è entrato in farmacia per chiederci di soccorrere una ragazza che era stata picchiata e perdeva sangue dalla testa". La dottoressa Eleonora di Iorio, titolare della farmacia ‘Assunta’ in viale Ariosto, è ancora turbata da quanto accaduto martedì pomeriggio nel parcheggio cui si accede da via Darfo Dallai e sul quale la farmacia ha un ingresso. "Sono subito uscita e ho visto la giovane che perdeva sangue – racconta la dottoressa Di Iorio –. L’ho fatta entrare e le hola prima assistenza, disinfettando e medicando la ferita, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Per fortuna il taglio dietro all’orecchio è superficiale, ma già iniziava a formarsi l’ematoma. I carabinieri sono intervenuti e mi hanno chiesto di visionare le immagini del ...