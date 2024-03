La denuncia | | Una discarica nel mio bosco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) Su un’area boschiva di circa 6mila metri quadrati, in territorio comunale di Tirano, a mezza costa, in località Dosso verso la località Eden, il proprietario dell’appezzamento l’altra mattina ha trovato una parte della superficie ricoperta da bidoni metallici arrugginiti, taniche di plastica di quelle che si usano per il trasporto dei carburanti, una sedia in plastica e altri scarti urbani. Il tutto a deturpare l’ambiente. Oggetti, tra i più diversi, abbandonati nel verde da autentici “pirati dell’ambiente“, come testimoniato dalle immagini che ha scattato sul posto. "Una cosa vergognosa - dichiara Rachid Halafi, 38 anni, imprenditore originario del Marocco e da anni trapiantato a Tirano, dove vive con la compagna valtellinese -. Il nostronon è unaa cielo aperto. Ora tocca a noi ripulire ildalle cose ...