La cordata ripresenta il piano Stadio tra incertezze e critiche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) La"Arena Curi srl"il progetto per rifare lodi Pian di Massiano. La presentazione è fissata per il 29 marzo alla Sala dei Notari alle 17,30. Una mossa concon l’attuale amministrazione comunale, che non a caso arriva in piena campagna elettorale e il cui responso spetterà dunque alla prossima Giunta. Sembra uno spot elettorale a tutti gli effetti, su cui esiti bisognerà attendere: il project financing per prima cosa dovrà superare lo scoglio del cosiddetto ‘interesse pubblico’, ostacolo che nel luglio 2023 non venne superato. In quella occasione, infatti, la Giunta Romizi, bocciò la proposta di partenariato tra soggetto pubblico (il Comune) e quello privato (la Srl), poiché l’impegno finanziario chiesto all’ente pubblico era troppo elevato (circa 11 milioni in tre anni). A quanto ...