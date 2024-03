La confusione europea sul nucleare

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ilsbarca a Bruxelles. Oggi i leader europei si riuniscono per discutere del ruolo dell’atomo, sempre più fondamentale nella sfida alla decarbonizzazione e al raggiungimento delle zero emissioni. L’incontro arriva dopo la decisione presa alla COP28 di triplicare la capacitàmondiale entro il 2050. “Nell’Unione ci sono opinioni diverse sull'energia dell'atomo, ma le tecnologie nucleari possono svolgere un ruolo importante nella transizione verso l'energia pulita", ha dichiarato a inizio vertice Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. L’ultimo rapporto Eurostat ci dice che il 21,8% della produzione di elettricità nei Paesi comunitari è stata prodotta nel 2022 con le centrali nucleari presenti nell’Unione. Un dato in diminuzione rispetto al 2021, ma un calo dovuto soprattutto alla manutenzione e ...