La confessione dell’influencer Veronica Ferraro | «Non riesco ad avere figli | ma ho scelto la fecondazione in vitro Serve più cultura sul tema»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 21 marzo 2024) Si mette a nudo, infuencer e amica stretta di Chiara Ferragni, sul suo rapporto con la maternità. Con un lungo post su Instagram rivela apertamente di aver intrapreso il percorso dellain(Fivet) insieme al marito Davide Simonetta, noto musicista e produttore musicale, nel tentativo diuno. È all’età di 34 anni che racconta di aver desiderato per la prima volta di essere madre. Nonostante la maggior parte delle sue amiche avesse già messo su famiglia,ci tiene a sottolineare di non aver mai vissuto la questione come un peso. «So che la vita di ognuno di noi segue percorsi diversi e io non sono mai stata vittima delle convenzioni che su queste cose la nostra società ci impone anche in maniera velata. Nessuno ...