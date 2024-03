La confessione de Il Volo | ecco cosa fanno dietro al Palco

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 21 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie I Cantanti del, il celebre trio di tenori italiani, hanno recentemente fatto una rivelazione sorprendente durante un’intervista con Alessandro Cattelan. Il gruppo, noto per la sua energia contagiosa e le voci potenti, ha confessato di utilizzare una lettiera per gatti durante i concerti per esigenze fisiologiche. Ilal: il rituale singolareal backstage L’insolitaha suscitato stupore e divertimento tra il pubblico e i fan. I Cantanti del, con il loro consueto umorismo, hanno spiegato che durante i lunghi concerti questa pratica rappresenta la soluzione più rapida per espletare le loro necessità e tornare sul...