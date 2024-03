La concretezza Ue sull’Ucraina apre alla difesa comune Intervista a Minuto Rizzo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 21 marzo 2024) Con i passi in avanti verso laeuropea l’Ue si affaccia davvero su una nuova prospettiva, dopo l’iniziativa targata Solana del 2002. In quella circostanza l’ambasciatore Alessandro, oggi presidente della Nato Defense College Foundation, era presente ai lavori e con Formiche.net affronta i temi all’ordine del giorno del Consiglio Europeo, ovvero lae il sostegno all’Ucraina. La prima ministra lettone Selina arrivando al Consiglio europeo ha chiesto all’Ue che mostrinei confronti di Kyiv. Fino ad oggi non c’è stata? L’Ue ha dimostrato fino ad oggi moltissima, forse la prima ministra lettone, come dire, la butta sull’enfatico. Addirittura l’Unione europea ha chiesto all’Ucraina se è ...