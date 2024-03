La cena I bianconeri festeggiano nel Nicchio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) È stata illa prima Contrada ad aver ospitato la Robur dopo la matematica conquista della Serie D. Una vittoriosa delegazione bianconera, mister Magrini in testa, è stata ospite dei Pispini, martedì sera: a fare ‘gli onori di casa’ il portiere nicchiaiolo Filippo Siliberto. Alla Pania, quindi, è andata in sla nuova tappa del tour del Siena Fc nei diciassette rioni, tradizione ripresa dopo l’interruzione degli ultimi anni: un altro significativo segnale di rinascita e di riavvicinamento, dopo il periodo più buio della storia del calcio senese. I giocatori e lo staff hanno avuto modo di visitare la chiesa e il museo del, attraverso una visita guidata, per poi concludere con ladi rito insieme ai contradaioli e ai tifosi presenti. Durante la serata il classico scambio dei doni tra Contrada e ...