(Di giovedì 21 marzo 2024) La donazione da genitore a figlio, quella informale e indiretta, non va tassata. A stabilire questo principio che piacerà a molti, è stata la Sezione tributaria della Corte dicon la sentenza n. 7442 nella quale i giudici hanno scritto che «la tassazione scatta solo se lerisultano da atti sottoposti ao se è superiore alla franchigia da 1 milione di euro e quindi deve essere dichiarata dal contribuente in sede di accertamento di tributi». Lo spot ...

Donazioni genitori figli, la tassazione non vale: Donazioni genitori figli, la tassazione non vale su quelle informali e indirette La Cassazione scioglie i dubbi sulle liberalità, o donazioni, indirette: se non c'è obbligo di registrazione, viene meno il presupposto per l'applicazione dell'imposta di Simona Sirianni L a donazione da ...

Donazioni genitori figli, la tassazione non vale: Donazioni genitori figli, la tassazione non vale su quelle informali e indirette La Cassazione scioglie i dubbi sulle liberalità, o donazioni, indirette: se non c'è obbligo di registrazione, viene meno il presupposto per l'applicazione dell'imposta di Simona Sirianni L a donazione da ...