La caserma dei vigili del fuoco volontari finisce sotto i ferri

(Di giovedì 21 marzo 2024) Problemi di infiltrazioni d’acqua, bagni in parte inagibili e altre situazioni precarie. Disagi che ora verranno finalmente risolti, con una completa ristrutturazione del piano in cui si trovano gli alloggi. Si prepara a finireladeideldi Lissone, il cui edificio necessita da tempo di una riqualificazione. Il Comune, a cui appartiene la struttura, ha appena affidato a una ditta brianzola i lavori di manutenzione straordinaria e di restyling dello stabile che ospita il distaccamento cittadino dei pompieri. A essere state assegnate sono in particolare opere edili e sugli impianti idrici ed elettrici, per un costo complessivo di poco più di 141mila euro. A queste si aggiungerà la sostituzione dei serramenti, irreparabilmente rovinati. ...