La Bce taglierà i tassi a giugno Ma poi è nebbia fitta

(Di giovedì 21 marzo 2024) La Banca centrale europea rompe gli indugi: adarà la prima sforbiciata aidi interesse. Sarà una mini riduzione, probabilmente solo un quarto di punto, ma forse getterà una bacinella d’acqua sul fuoco delle polemiche appiccate dalle dieci strette consecutive con cui Christine Lagarde ha portato il costo del denaro al massimo storico del 4,5%. Dopo le proteste della politica, infatti, anche all’interno del direttivo Bce si moltiplicano i dissensi al diktat del rigore imposto dai falchi tedeschi e dai paesi cosiddetti “frugali”. Per non parlare della sonora bocciatura rimediata da madame Lagarde persino dai suoi dipendenti, che la ritengono inadatta al suo ruolo. Dal punto di vista macroeconomico, inoltre, anche i burocrati di Francoforte sono ormai persuasi che i prossimi dati dell’inflazione relativi alla euro zona confermeranno che il ...

