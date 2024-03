Kvaratskhelia sotto accusa | cosa non ha fatto dal suo arrivo al Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 21 marzo 2024) Khvichaè senz’altro il top player delinsieme ad Osimhen, ma il georgiano è finitoa causa di unache non è riuscito a fare in azzurro. Nell’estate del 2022, Cristiano Giuntoli è riuscito a portare aluno sconosciuto Khvicha. Il talento georgiano si è espresso al massimola guida di Luciano Spalletti, prendendosi il premio di MVP della Serie A 2022/2023. Il georgiano ha vissuto anche qualche momento difficile, come un lungo digiuno che si è spezzato nel corso di questa stagione.è finitogli occhi della critica a causa di un dato che evidenzia un suo problema da quando è al...