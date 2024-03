Koopmeiners svela | “L’anno scorso il Napoli mi voleva I club non si sono trovati”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Le dichiarazioni di Teunsull’interesse dele la sua richiesta di trasferimento dall’Atalanta. Teun, centrocampista olandese dell’Atalanta, ha rivelato dettagli intriganti riguardo al suo futuro calcistico in una recente intervista al quotidiano locale De Telegraaf, rilasciata dopo il suo ritiro dalla Nazionale olandese. L’interesse delper il giocatore è stato confermato dallo stesso: “c’era un concreto interesse da parte del, però alla fine inon si”. Il centrocampista ha anche espresso il desiderio di lasciare l’Atalanta, dichiarando: “Ho detto all’Atalanta che nella prossima estate voglio trasferirmi. Ma deve ...

Koopmeiners allo scoperto: "Il Napoli mi voleva, mancò l'accordo. Ora ho chiesto all'Atalanta di essere ceduto" - Teun Koopmeiners dice tutto. Dal ritiro della sua nazionale, l'olandese parla di passato e futuro, spiega che il Napoli lo ha cercato ...tuttonapoli

Koopmeiners alla scoperta: "Il Napoli mi voleva, mancò l'accordo. Ora ho chiesto all'Atalanta di essere ceduto" - Teun Koopmeiners dice tutto. Dal ritiro della sua nazionale, l'olandese parla di passato e futuro, spiega che il Napoli lo ha cercato ...tuttonapoli

Napoli, Sudakov svela: “De Laurentiis ha offerto 40 milioni per me! Anche la Juve interessata, ma non ha mai fatto un offerta ufficiale…” - Il Corriere dello Sport riporta le parole ai media ucraini di Georgiy Sudakov, talento dello Shakhtar che ha stregato De Laurentiis.gonfialarete