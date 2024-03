Koopmeiners lascerà l' Atalanta | le possibili destinazioni

(Di giovedì 21 marzo 2024) "Ho chiesto la cessione all', spero che arrivi una bella offerta perché a Bergamo ho trascorso un periodo meraviglioso", è Teunin persona a rompere gli indugi per il suo futuro con queste dichiarazioni rilasciate al quotidiano De Telegraf. I rumors sull'addio sono ormai...

Juve, tutto su Koopmeiners: Giuntoli prepara l'affondo decisivo - Top News: Koopmeiners ha convinto tutti. La doppietta messa a segno all'Allianz Stadium contro la Juventus è ...che potrebbe allettare il palato della Dea che è quasi certa che il centrocampista olandese lascerà ...

Juventus, Zubimendi l'ultima fiamma: chi è il play basco che piace a Giuntoli: Concorrenza del Milan, la Juve pensa anche a Koopmeiners . Chi è Martin Zubimendi, l'obiettivo di ... per uscire dalla sua comfort zone, ma la Real Sociedad non lo lascerà andar via facilmente. I ...