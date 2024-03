Koopmeiners | “Ho detto all’Atalanta che voglio andare via Il Napoli mi voleva in estate”

Koopmeiners , il Napoli è arrivato a offrire 48 milioni ma l’Atalanta ha detto no. Lo ha rivelato Gianluca Di Marzio a Sky Sport. L’esperto di mercato ha detto che la scorsa estate l’Atalanta ha ... (ilnapolista)

“L’ho detto all’Atalanta”: Koopmeiners, è Juve contro Premier - “Ho detto all’Atalanta che voglio trasferirmi. Io e la mia fidanzata abbiamo passato un periodo meraviglioso in città, mi auguro che il club incassi una bella cifra dal mio cartellino”. Giuntoli è ...calciomercato

Koopmeiners: "Napoli mi voleva, mancò l'accordo. Ho chiesto all'Atalanta di essere ceduto" - Il centrocampista dell'Atalanta, Teun Koopmeiners, scopre le carte ... però alla fine i club non si sono trovati. Ho detto all'Atalanta che nella prossima estate voglio trasferirmi. Ma deve ...areanapoli

Il centrocampista della Dea: “A Bergamo un periodo meraviglioso. Ho sentito dell’interesse bianconero” - Lo scorso agosto gli abboccamenti del Napoli non sono andati a buon fine, anche per il muro alzato da Bergamo: “C’è stato un interesse concreto, ma poi i club non si sono trovati”. La prossima estate, ...gazzetta