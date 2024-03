Koopmeiners | «Con l’Olanda voglio ripetermi Giocare a San Siro e all’Allianz Stadium…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il centrocampista dell’Atalanta Teunha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra Olanda e crescita In un’intervista rilasciata al De Telegraph, il centrocampista dell’Atalanta Teunha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sua Olanda. «cercare di replicare quello che sto facendo con l’Atalanta in Olanda, ma è chiaro che qua mi chiedono compiti diversi. Nel mio club giochiamo in un sistema diverso, io sono in un posto fisso, ci sono automatismi e inoltre la gerarchia all’Orange è diversa.Una certa pressione ne fa parte. Ma questa adrenalina mi dà una carica super: soprattuttoin stadi come l’Olimpico, Sane l’Allianz Stadium, mi emoziona mostrare la parte migliore di me»