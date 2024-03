Koopmeiners avvisa l’Atalanta | “Voglio andarmene a fine campionato”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Bergamo, 21 marzo 2024 – Astagione Teunlascerà, dopo tre anni in nerazzurro, per tentare un’esperienza a più alto livello, probabilmente in Premier League dove lono tutti i top club. Oltre alla stessa Juventus che avrebbe già una pre intesa con il calciatore. Ad annunciarlo, a sorpresa, lo stesso giocatore olandese, in ritiro con la sua nazionale, in un’intervista rilasciata al quotidiano della capitale Amsterdam, lo storico De Telegraaf: “Ho detto all'Atalanta che nella prossima estatetrasferirmi. Mentirei se dicessi che non mi arrivano notizie di un interesse della Juventus o di alcuni club inglesi. Spero che si presentino delle opzioni su cui riflettere. A Bergamo io e la mia fidanzata abbiamo passato un periodo meraviglioso, mi auguro che ...