Kiev | colpita casa impiegato ambasciata

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 21 marzo 2024) 21.25 Durante gli attacchi missilistici russi aè stata distrutta l'abitazione - vuota - di undell'italiana. Si tratta di un cittadino ucraino che ha anche la cittadinanza italiana. Secondo fonti della Farnesina, l'e la sua famiglia sono sani e salvi; verranno alloggiati per un paio di giorni in albergo per poi passare in una foresteria dell'. Il ministro Tajani ha telefonato all'per esprimere solidarietà.