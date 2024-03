Kerakoll | ecco la nuova corporate identity

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sassuolo (Modena), 20 mar. (Adnkronos/Labitalia) –, società benefit certificata B Corp e realtà multinazionale attiva nel settore dell?edilizia, ha presentato il progetto pluriennale di ridefinizione del purpose aziendale e della branddel Gruppo, sviluppato in partnership con la global brand consultancy Interbrand. Il nuovo purpose aziendale ?To bring together passionate thinkers and makers to build better places to live? sintetizza l?impegno dinel riunire tutti gli stakeholder lungo la catena di valore, con l?obiettivo di creare luoghi migliori in cui vivere. Per farlo, il Gruppo si presenta oggi come aggregatore di persone appassionate: collaboratori, architetti, ingegneri, artigiani ed end-user che propongono e realizzano ogni giorno idee e progetti innovativi. Il contributo di Interbrand ha permesso di ...