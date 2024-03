Kerakoll | ecco la nuova corporate identity

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 21 marzo 2024) (Adnkronos) –, società benefit certificata B Corp e realtà multinazionale attiva nel settore dell’edilizia, ha presentato il progetto pluriennale di ridefinizione del purpose aziendale e della branddel Gruppo, sviluppato in partnership con la global brand consultancy Interbrand. Il nuovo purpose aziendale ‘To bring together passionate thinkers and makers to build better places