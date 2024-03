Kate Middleton dopo l’operazione si mostra in pubblico

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 21 marzo 2024)mette a tacere in parte le voci sul suo conto. La principessa del Galles, a seguito del suo intervento chirurgico all’addome, infatti, era sparita dalla circolazione. Ma finalmente con il tempo tutto sembra tornare al suo posto. Ecco com’è apparsa la moglie del principe William.poco più di due lunghi mesi,si fa di nuovo vedere. In effetti, le incertezze intorno alla corona inglese erano molte, a seguito anche della diagnosi di cancro di re Carlo. I principi del Galles hanno quindi tentato di ristabilire un po’ di normalità ed equilibrio, ma soprattutto rassicurazione nella popolazione inglese, così come in tutti i fan royal. Ecco com’è apparsa la principessa a quasi tre mesi dal suo intervento.torna in ...