Kate Middleton avvistata in un negozio | ma potrebbe slittare il ritorno in pubblico

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 21 marzo 2024) Kensington Palace affronta con il silenzio la richiesta di chiarimenti sulla salute di. La principessa del Galles, però, secondo alcuniessere costretta a condividere prima del previsto degli aggiornamenti o delle spiegazioni per far fronte all’insofferenza del. Intanto il Sun ha riportato in esclusiva che sarebbe statacon il marito William in unvicino casa loro.si sarebbe recata in compagnia del marito, il principe William, a fare compere in unnei pressi dell’Adelaide Cottage. La principessa del Galles si sarebbe recata in undi prodotti agricoli e diverse persone presenti hanno confermato la notizia ai media. Una fonte ha definito ...