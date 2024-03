Karius in Serie A | ci siamo | Diletta Leotta svela il nome della squadra

(Di giovedì 21 marzo 2024) Lorisè in trattativa sul fronte calciomercato e le possibilità di trasferimento in Italia sono sempre più concrete. Il portiere tedesco è legato dal contratto fino al giugno con il Newcastle e le trattative per il rinnovo sono state interrotte. L’ex Liverpool ha giocato pochissimo ed è alla ricerca di una nuovaè un portiere tedesco classe 1993. Nel corsocarriera ha indossato le maglie di Mainz, Liverpool. Besiktas, Union Berlino e Newcastle. Considerato un estremo difensore interessante, la carriera ha subito una netta frenata ai Reds. Il tedesco è stato autore di errori gravissimi, in particolar modo in finale di Champions League contro il Real Madrid. Non si è mai veramente ripreso e le stagioni successive sono state altalenanti. Foto di Sedat Suna / AnsaLa nuova esperienza di ...

