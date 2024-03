Karate Fiamme Gialle | Avanzini fa bronzo in Premier League | vale punti per il Ranking

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ostia – Dopo l’oro dello scorso mese di dicembre a Rabat (leggi qui), per la tappa delladidella WKF, Matteoha replicato il podio ad Antalya in Turchia (leggi qui). Nella stessa competizione, l’atleta delleche vive e si allena al Centro Sportivo della Guardia di Finanza di Castelporziano ha messo unimportante al collo, cheper ilMondiale, nel peso dei+84 kg. Con lui in gara, anche Matteo Fiore e Sofia Ferrarini. Di seguito, la nota delle– gdf.gov.it Si è conclusa la seconda tappa del circuito mondiale divole per la ...

