Juventus spiazzata | il giocatore ha deciso il suo futuro

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il giovane calciatore spiazza lacon le sue ultime dichiarazioni. La società bianconera sta riflettendo su di lui in vista della prossima stagione. Questo campionato di Serie A è stato e continua ad essere un grande palcoscenico per molti talenti emergenti. Tra questi c’è Matias Soulé, promettente attaccante argentino in prestito al Frosinone ma di proprietà della. Il calciatore classe 2003 sta facendo parlare di sé collezionando una serie di prestazioni di grande classe con la maglia del club ciociaro. Tuttavia, la società di Torino sembra essere tutt’altro che convinta di puntare su di lui in vista del. Soulè fa chiarezza sulLa stagione che sta disputando sin qui Matias Soulé sta facendo riflettere la dirigenza bianconera. Anche se, le intenzioni della...