C’è anche John Elkann ad assistere al match tra la sua Juventus e l’Atalanta, in corso in questo momento all’Allianz Stadium. Il numero uno di Exor, che ieri era presente nel box Ferrari a Jeddah in ... (sportface)

Juventus e Atalanta sono in campo per il big match della 28ª giornata del campionato di Serie A e importante soprattutto per la qualificazione alla prossima Champions League. Pochi minuti prima del ... (calcioweb.eu)

Juventus: Elkann in Arabia per trovare nuovi partner e sponsor. Obiettivo sostituire i 45 milioni di Jeep - Non solo il Milan di Gerry Cardinale sta guardando al mercato arabo alla ricerca di partner ed investitori. Da tempo l`Italia del calcio ha aperto le porte ai capitali.calciomercato

CorSport - Juventus, nuovo sponsor: il club ha deciso di intraprendere la strada araba - Nei prossimi mesi la Juventus si concentrerà anche sul nuovo sponsor di maglia. Il 30 giugno scadrà l’accordo da 45 milioni annui con Jeep, sorella del gruppo Stellantis cresciuta proprio grazie alla ...ilbianconero

Corsport - La Juve si rifà in tre - Su Corsport: "La Juve si rifà in tre". Tre stagioni in Purgatorio per programmare il ritorno in Paradiso. La dieta economica che la Signora si è autoimposta - ...tuttojuve