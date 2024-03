Juve | Koopmeiners vuole lasciare l’Atalanta | ma incombe la Premier In difesa piace Calafiori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Torino, 21 marzo 2024 – Dieci gol in venticinque partite, una doppietta allo Stadium pochi giorni fa e in totale ventisei marcature in 114 partite con la maglia nerazzurra. Teunè il top player dele su di lui si stagliano da tempo gli occhi del mercato, che erano già partiti l’estate scorsa con l’interessamento del Napoli, e proseguono ora con lantus in Serie A ma anche diversi club inglesi diLeague. Una concorrenza spietata per i bianconeri che rischiano di avere meno argomenti economici rispetto ai club d’oltremanica. Macambiare aria dopo tre stagioni in nerazzurro, arrivò nell’estate 2021 dall’Az Alkmaar, e ha scelto i media olandesi per svelare le sue intenzioni. In una intervista al Telegraaf,ha ...