Judo | trofeo romagna Morari e Taroni d’oro Trionfa Sydorenko

(Di giovedì 21 marzo 2024) IlImola ha partecipato alla trentasettesima edizione del, riservata ai più giovani, che si è svolta a Castel Bolognese (Ravenna). Presenti quasi duecento atleti. Questi i risultati dei piccoli imolesi. Categoria Fanciulli sotto i 10 anni: oro per Mattiae Leonardo. Argento per Thomas Minardi e Luca Mongardi. Bronzo per Enrico Stefanini. Categoria Ragazzi sotto i 12 anni: oro per Alexander; argento per Nathan Casisi, Luca De Stefano, Thiago Fabbri e Gabriele Merlini. Bronzo per Edoardo Bronzini e Federico Visani. Grazie alle attenzioni e all’esperienza dei tecnici che li hanno accompagnati l’esperienza è stata recepita nel migliore dei modi.