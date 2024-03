Judo | Antonio Esposito conquista il pass olimpico nei -81 kg! Salgono ad 8 gli azzurri a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) L’Italia stacca l’ottavonel: dopo Manuel Lombardo, Christian Parlati, Alice Bellandi, Odette Giuffrida, Assunta Scutto, Asya Tavano e Veronica Toniolo, va aanche, qualificato nella categoria di peso dei -81 kg., che in carriera vanta un bronzo continentale,to nella rassegna di Tel Aviv 2018, in questa stagione ha archiviato il successo nel Grand Prix di Linz, che lo ha portato tra i primi dieci del ranking, facendo in modo che l’Italia acquisisse la carta olimpica nei -81 kg maschili. L’azzurro è stato ufficialmente selezionato dalla Direzione Tecnica Nazionale della FIJLKAM, e la sua convocazione porta a 208 i qualificati dell’Italia a ...