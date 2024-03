Juan Jesus-Acerbi, caso razzismo: domani l'audizione della Procura federale per il difensore del Napoli - Voleva chiuderla al 90’, Juan Jesus. Ma il modo con cui Acerbi ha reagito, quel suo pentimento che poi è apparso agli occhi del brasiliano fasullo, il racconto fatto al ct Spalletti, ...ilmattino

Pardo: "Caso Juan Jesus-Acerbi sia per un monito per la lotta al razzismo" - Ospite dell'evento Tutti i colori dello sport, organizzato da Fondazione Milan, Pierluigi Pardo ha parlato del razzismo in Italia e si è focalizzato sul caso ...tuttojuve

Acerbi-Juan Jesus, quando ci saranno le audizioni della Procura FIGC e i tempi della sentenza - La Procura FIGC entra in campo nel caso Acerbi-Juan Jesus: quando ci saranno le audizioni dei due calciatori e i tempi della sentenza ...fanpage