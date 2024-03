Joseph Fiennes sulla Serie TV di Harry Potter | “Perché reinventare tutto?”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Tra entusiasmo e perplessità:, fratello del celebre Lord Voldemort della saga di, ha condiviso le sue riflessioniTV basata sui libri di J.K. Rowling in lavorazione per Max.TV di: “? Non lo capisco” Un pizzico di ironia: Con un pizzico di ironia,ha scherzatopossibilità di partecipare allo show: “Sto cercando il necessario per il makeup, potrei averne nuovamente bisogno per un provino!”. Felicità e dubbi: L’attore ha ...

Olivier Award, nomination per Sarah Jessica Parker e Sarah Snook - La star di Sex and the City è stata candidata come miglior attrice per la sua performance in Plaza Suite, insieme alla star di Succession per il monologo teatrale The Picture of Dorian Gray. Una prima ...movieplayer