John Le Carré | all' asta i tesori della sua casa di campagna in Cornovaglia

Classica, dal 13 marzo il Festival Printemps des Arts di Monte - Carlo: ...inépuisable du rêve' (Il tessuto inesauribile dei sogni) di Sophie Lacaze sul testo di Alain Carré, ... proporrà per la prima volta un programma che riunisce Cecilia Bartoli e John Malkovich intorno ...

L'aria che tira, Alemanno fa sbroccare Friedman: "Non è credibile! Osceno e volgare!": Negli studi di La7 va in onda la sceneggiatura perfetta, roba da fare invidia a John Le Carré, Graham Green, Ken Follett e Ian Fleming. Una spy story internazionale che lascia di stucco per primo David Parenzo . A L'aria che tira , Gianni Alemanno sgancia la bomba nel bel mezzo ...