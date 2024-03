Joe Gomez parla della “enorme influenza” di Klopp sul ritiro dell’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sito inglese: Questo fine settimana vede l’Inghilterra in azione contro il Brasile, e Joedel Liverpool potrebbe essere presente per la prima volta in quattro anni. Il difensore centrale è fuori dal quadronazionale ormai da un po’, ma la sua forma impressionante per una squadra dei Reds che da settembre ha eguagliato i miglioridivisione in punta di piedi è stata una gioia da guardare. Insieme a Virgil van Dijk,è stato solido come una roccia in generale, e quindi la sua convocazione in nazionale non è stata una sorpresa. Joeelogia Jurgenmentre l’Inghilterra attende Gareth Southgate può contare sulle sue stelle fortunate la pletora di talento che ha in difesa, e sarà interessante vedere quali due squadre metterà in campo nei prossimi giorni. Che ...