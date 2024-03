Jimmy Olsen entra in scena nella quarta stagione di “Superman & Lois”

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 21 marzo 2024) The CW ha annunciato che l’attore Douglas Smith interpreteràe ultimadi “”. Un nuovo volto per un personaggio iconico: Smith, noto per il suo ruolo in “Big Little Lies”, darà vita a una versione inedita di, un ventenne estroverso e l’anima della festa in ufficio. Un’amicizia difficile: Nonostante lavori a fianco di Clark Kent,non sospetta la sua doppia identità e fatica a stringere amicizia con il timido collega. Un debutto atteso: Questa è la prima apparizione diin “”, dopo la precedente interpretazione di Mehcad Brooks in “Supergirl”. Un cast di ...