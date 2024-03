Jesi al via questo week end la rassegna Jesoterica tra storia e tipicità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 21 marzo 2024)(Ancona), 21 marzo 2024 – Al viafinesettimana, in concomitanza con l’equinozio di Primavera, la nuovaculturale, curata da Gianluca Curzi e Francesco Formiconi. Il primo appuntamento è per sabato alle 17,30 in piazza Federico II a, proprio all’incrocio tra le vie degli antichi Cardo e Decumano romani, dove la targa in bronzo dello scultore Massimo Ippoliti, posta a terra, sarà lo spunto per iniziare alla scoperta didella Vallesina e non solo. Verranno illustrati approfondimenti artistico-culturali sulladella città, dei suoi antichi popoli, dei suoi personaggi (Esio, Federico II, i santi Romualdo, Francesco…). La targa bronzea, l’architettura e i simboli della piazza e della Cattedrale saranno i protagonisti di ...