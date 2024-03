Jeffrey Wright si unisce a Denzel Washington nel remake di Spike Lee “High and Low”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie L’attore, fresco di una nomination agli Oscar per “American Fiction”, si è unito al cast del prossimo film diLee, “and Low”. Il film è undel classico thriller di Akira Kurosawa del 1963, che avrà come protagonistasial cast di “and Low” diretto daLee Lee non solo dirigerà il film, ma ha anche co-sceneggiato l’adattamento in lingua inglese con Alan Fox. La trama di “and Low” si concentra su un uomo ricco che viene coinvolto in un rapimento. La produzione del film inizierà a fine marzo e sarà ...

