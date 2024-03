Italia Viva strizza l’occhio al Pd Incontri per l’intesa definitiva | Pronti per una nostra lista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) Prove d’intesa frae Pd. Nonostante le ’tensioni fiorentine’ a Empoli si cerca un accordo. "In vista deglidecisivi con le altre forze politiche, in particolare con la coalizione di centrosinistra guidata da Alessio Mantellassi,Empoli stringe i ranghi e si prepara a presentare una propriaalle elezioni comunali di Empoli", spiega una nota del partito di Matteo Renzi. "Le prossime amministrative - prosegue la nota - saranno molto competitive e una buona parte della partita si giocherà al centro, dove noi di Iv siamo e resteremo per convinzione, per i nostri ideali liberali, riformisti, garantisti e non ultimo europeisti, aldilà dei possibili accordi". Iv riconosce che "nell’Empolese Valdelsa il centrosinistra ha governato a lungo ottenendo ...