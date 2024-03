Italia Venezuela | Spalletti punta sugli interisti | ma non è una novità

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 21 marzo 2024) Luciano, commissario tecnico dell’, si prepara alla doppia amichevole negli Stati Uniti cone Ecuador Come ogni Commissario Tecnico, alle prese con il calcio globalizzato e le formazioni di club che sono un patchwork di diversi Paesi, per costruire la suaanche Lucianonon puòre su un’unica squadra. Come, invece, succedeva ad alcuni suoi predecessori lontani nel tempo, più fortunati di lui. Oggi, se l’undici iniziale sarà quello pubblicato dai giornali, ci saranno due soli club ad avere almeno un doppio rappresentante: la Juventus con Cambiaso e Chiesa, l’Inter con un’unità in più: Darmian, Barella e Frattesi. Non è poco, tenendo conto che fare affidamento principalmente sui giocatori di Simone Inzaghi significa appoggiarsi su ...