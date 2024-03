Italia-Venezuela oggi in tv | canale | orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 21 marzo 2024)alle 22si sfidano in un match amichevole in America. Teatro della partita sarà il Fort Lauderdale e nello specifico il DRV PNK Stadium, impianto che ospita le partite dell’Inter Miami di Leo Messi. L’incontro si potrà seguire ine in esclusiva su Rai 1. Losarà affidato all’app gratuita, per pc e mobile e tablet Rai Play. SportFace.