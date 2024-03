Italia-Venezuela in tv | orario e dove vederla Probabili formazioni | Spalletti con Retegui e Chiesa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Fort Lauderdale (Stati Uniti), 21 marzo 2024 – L'è pronta a scendere in campo per la prima delle due amichevoli in programma Oltreoceano. Al "Chase Stadium" di Fort Lauderdale (l'impianto che ospita le gare interne dell'Inter Miami), la Nazionale azzurra sfida il(50esima nel ranking Fifa), selezione mai affrontata nella propria storia dai nostri portacolori. Quella in Florida è l'occasione giusta per il commissario tecnico Lucianoper sperimentare soluzioni, testare i nuovi volti (Raoul Bellanova, Lorenzo Lucca e Michael Folorunsho) e valutare il gruppo nel suo complesso a meno di tre mesi dall'appuntamento con Euro 2024. Dopo il, Donnarumma e compagni se la vedranno con l'Ecuador domenica, per poi fare rientro in patria. epa11232496 Players of Italy attend a training session ...