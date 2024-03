Italia-Venezuela | disastro Donnarumma-Bonaventura | gol 1-1 regalato dopo vantaggio Retegui VIDEO

(Di giovedì 21 marzo 2024) L’la sblocca conal 40? su gentile omaggio da parte dei sudamericani, poi però, entrambi con concorso di colpe, regalano incredibilmente il gol al, che colpisce con Machis, ex Udinese. Eil primo tempo a Fort Lauderdale è 1-1, con due clamorosi errori difensivi delle due squadre. Quasi inquietante quello della Nazionale di Spalletti, che tenta un’uscita dal basso davvero ardita col portiere del Psg e il mediano della Fiorentina e finisce per regalare il pari alla Vinotinto. Di seguito ecco i due. GOL DE MATEOANTE. pic.twitter.com/u2BYnUsu7X — LA VOZ DEL FÚTBOL (@lavozdelfutbol2) March 21, 2024 ?? GOAL: Darwin Machis ...

